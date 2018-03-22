Задержанный с гранатой в киевском метро оказался активистом "Руха новых сил"

Задержанным оказался гражданин Украины Тарас Гресик 1990 г.р.

Задержан полицией в метро Киева мужчина с гранатой оказался активистом политической партии Михаила Саакашвили "Руха новых сил". Об этом сообщил советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк в Facebook.

По словам Шкиряка, задержанным оказался гражданин Украины Тарас Гресик 1990 г.р. Он является уроженцем Волынской области, однако, последнее время проживал в Киеве.

Фото: задержанный среди активистов "РНС" (facebook.com/zoryan.zoryan)

Напомним, в четверг, 22 марта, в Киеве правоохранители задержали мужчину с взрывчаткой в метро. Пассажира, который вез в рюкзаке тротиловую шашку, пластид, запалы и детонаторы, задержали утром на станции метро "Житомирская".

Так, полиция изъяла у задержанного тротиловую шашку весом около 100 граммов, 100 граммов пластида, запалы УЗРГМ и детонаторы.

Ранее, 15 марта, в Киеве эвакуировали людей из ТРЦ в связи с сообщением о взрывчатке, позже стало известно, что информация о заминировании оказалась ложной.