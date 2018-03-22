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Інтерв'ю

У Києві правоохоронці затримали у метро чоловіка із вибухівкою

НовиниНадзвичайні події    22.03.2018 - 12:22
Фото: станція метро "Житомирська" (metro.kiev.ua)
Фото: станція метро "Житомирська" (metro.kiev.ua)

Вилученого достатньо, аби знищити тролейбус, вагон метро чи кілька автомобілів

У Києві правоохоронці затримали чоловіка із вибухівкою у метро. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Головного управління Національної поліції у Києві.

"Правоохоронці метрополітену виявили на станції пасажира, який віз у рюкзаку тротилову шашку, пластид, запали і детонатори. Із затриманим спілкуються співробітники Служби безпеки України", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, зловмисника, який прямував у центр міста, затримали сьогодні вранці на станції метро "Житомирська".

"Увагу правоохоронців привернув рюкзак пасажира, під час огляду якого і виявили тротилову шашку вагою близько 100 грамів, 100 грамів пластиду, запали УЗРГМ та детонатори", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що затриманим виявився уродженець Волинської області, 1990 року народження, який останнім часом мешкав у столиці.

"Вилученого достатньо, аби знищити, наприклад, тролейбус, вагон метро чи кілька автомобілів", - повідомив глава поліції Києва Андрій Крищенко.

 

Фото: у метро Києва затримали зловмисника з вибухівкою (kyiv.npu.gov.ua)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 15 березня у Києві евакуювали людей із ТРЦ у зв'язку із повідомленням про вибухівку, пізніше стало відомо, що інформація про замінування виявилася хибною.

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Теги: Київ, полиция, взрывчатка
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