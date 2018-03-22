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Затриманий з гранатою у київському метро виявився активістом "Руху нових сил"

НовиниСуспільство    22.03.2018 - 18:04
Фото: затриманий серед активістів "РНС" (facebook.com/zoryan.zoryan)
Фото: затриманий серед активістів "РНС" (facebook.com/zoryan.zoryan)

Затриманим виявився громадянин України Тарас Гресик 1990 р.н.

Затриманий поліцією у метро Києва чоловік з гранатою виявився активістом політичної партії Михайла Саакашвілі "Рух нових сил". Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк у Facebook.

За словами Шкіряка, затриманим виявився громадянин України Тарас Гресик 1990 р.н. Він є уродженцем Волинської області, проте, останній час проживав у Києві.

Фото: затриманий серед активістів "РНС" (facebook.com/zoryan.zoryan)

Нагадаємо, в четвер, 22 березня, у Києві правоохоронці затримали чоловіка із вибухівкою у метро. Пасажира, який віз у рюкзаку тротилову шашку, пластид, запали і детонатори, затримали вранці на станції метро "Житомирська".

Так, поліція вилучила у затриманого тротилову шашку вагою близько 100 грамів, 100 грамів пластиду, запали УЗРГМ та детонатори.

Раніше, 15 березня,  у Києві евакуювали людей із ТРЦ у зв'язку із повідомленням про вибухівку, пізніше стало відомо, що інформація про замінування виявилася хибною. 

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Теги: Київ, полиция, взрывчатка, граната, Рух новых сил
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