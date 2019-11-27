Задержанным чиновникам Киевской таможни и ГФС объявили подозрения

Детективы Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) сообщили о подозрении семи должностным лицам Киевской таможни и экс-должностному лицу Государственной фискальной службы (ГФС). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службе Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

Так, подозрение объявили экс-руководителю и пятерым служащим одной из региональных таможен, бывшей чиновнице ГФС, а также троим представителям коммерческих компаний, задействованным в реализации коррупционной схемы, в совершении преступлений, связанных с махинациями с растаможиванием товаров, импортируемых в Украину, которые нанесли интересам государства более 77,7 млн грн убытков

Указанные лица были задержаны 26 ноября 2019 года. Сейчас им инкриминировано совершение преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 255 (Создание преступной организации), ч. 3 ст. 212 (Уклонение от уплаты налогов), ч. 2 ст. 364 УК Украины (Злоупотребление властью или служебным положением). Решается вопрос об избрании подозреваемым мер пресечения.

Продолжаются следственные действия, направленные на установление других лиц, причастных к совершению преступления.

Отмечается, что указанное преступление было раскрыто в рамках расследования махинаций с растаможкой товаров с участием должностных лиц ГФС и таможни, убытки от которых могут достигать около 500 млн грн. Расследование этих случаев начато в октябре 2017 года.

Напомним, 26 ноября Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) задержало 10 сотрудников Киевской таможни.

Ранее сообщалось, что у заместителя председателя Киевской городской таможни проходят обыски. По словам Тупальського, обыски также проходили и в других сотрудников Государственной фискальной службы.