Затриманих українських моряків готують перевезти до іншого слідчого ізолятора, - Денісова

Фото: Людмила Денисова (facebook.com/denisovamlsp)

Денісова розповіла, що суд на моряками почнеться з 15 січня

Українських військовополонених моряків готують перевезти до іншого слідчого ізолятора, тобто до Лефортово, де відбудеться суд над ними вже починаючи з 15 січня. Про це заявила уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на телеканал "Прямий" .

"На жаль, можу засвідчити, що з нового року жодних ліків наши пораненим не надаються. Хоча вони потребують ще лікування, підтримки, реабілітації, дій від лікарів. Є така думка, що їх готують перевезти до іншого слідчого ізолятора. Це Лефортово, де відбудеться судилище над нашими моряками вже починаючи з 15 січня", - сказала вона.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що українські моряки забезпечені адвокатською підтримкою і не дають жодних свідчень в РФ.

Як писало РБК-Україна, українська делегація приділить особливу увагу питанню утримання в заручниках українських моряків і кораблів, які захопила Російська Федерація в Керченській протоці, на засіданні Міжпарламентської ради Україна-НАТО.

Окрім того, проти Російської Федерації можуть запровадити нові санкції через ситуацію в Азовському морі. Клімпуш-Цинцадзе зазначила, що будь-які санкції Євросоюзу займають певний час від ідеї введення, напрацювання механізму та переліку санкцій до їх введення в дію.