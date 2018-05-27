Задержанных накануне возле НСК "Олимпийский" отпустили из полиции, - Крищенко

Задержанных отпустили после профилактических мер

Задержанных накануне вечером возле НСК "Олимпийский" в Киеве отпустили из полиции. Об этом сообщил начальник полиции Киева Андрей Крищенко, передает "112 Украина".

"Были 18 молодых людей, которые пытались спровоцировать драку, однако полиция вовремя вмешалась. Их доставили в районное управление, провели профилактически меры, установили их личности и отпустили, так как они не успели совершить никаких правонарушений. Оружия у них не было", - сообщил Крищенко.

Напомним, ранее сообщалось, что правоохранители Киева задержали 18 человек, который провоцировали конфликты возле НСК "Олимпийский". Предполагается, что это были болельщики киевского "Динамо". По словам Крищенко, инцидентов с иностранными болельщиками удалось избежать.