Затриманих напередодні біля НСК "Олімпійський" відпустили з поліції, - Крищенко

Затриманих відпустили після профілактичних заходів

Затриманих напередодні ввечері біля НСК "Олімпійський" у Києві відпустили з поліції. Про це повідомив начальник поліції Києва Андрій Крищенко, передає "112 Україна".

"Були 18 молодих людей, які намагалися спровокувати бійку, проте поліція вчасно втрутилася. Їх доставили до районного управління, провели профілактичні заходи, встановили їх особистості nf відпустили, так як вони не встигли зробити жодних правопорушень. Зброї у них не було", - повідомив Крищенко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що правоохоронці Києва затримали 18 осіб, що провокували конфлікти біля НСК "Олімпійський". Передбачається, що це були вболівальники київського "Динамо". За словами Крищенка, інцидентів з іноземними вболівальниками вдалося уникнути.