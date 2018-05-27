Правоохранители Киева задержали 18 человек, провоцирующих конфликты у НСК "Олимпийский"

По словам главы киевской полиции, инцидентов с иностранными болельщиками не было

В Киеве 26 мая представители спецназа задержали 18 человек, которые провоцировали конфликты возле входа на стадион "Олимпийский". Об этом проинформировал глава полиции Киева Андрей Крищенко, передает "Громадське"

"Задержанные выкрикивали "Динамо! Динамо!" и, по данным правоохранителей, провоцировали конфликты", - пишет издание.

По словам главы киевской полиции, инцидентов с иностранными болельщиками "пока удается избегать".

Напомним, мадридский "Реал" в финальном матче Лиги чемпионов сезона 2017/18 одолел "Ливерпуль". Встреча на НСК "Олимпийский" в Киеве завершилась со счетом 3:1.

Счет был открыт во втором тайме. На 51 минуте после грубой ошибки Кариуса счет в матче открыл Бензема. Спустя четыре минуты "красные" отыгрались - Милнера с углового и скидки Ловрена равновесие в счете восстановил Садьо Мане. Затем дублем в составе "Реала" отметился Бейл. Сначала Гарет в падении через себя вывел мадридцев вперед. На 83 минуте Кариус допустил еще одну результативную ошибку после дальнего удара Бэйла.