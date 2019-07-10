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Задержанных в Москве крымских татар отпустили

Новости » Происшествия    10.07.2019 - 23:05
Задержанных в Москве крымских татар отпустили
Фото: протест на Красной площади (vk.com tvrain)

Задержанным 10 июля участникам акции протеста грозит штраф или 40 часов обязательных работ

Задержанных в Москве в ходе акции протеста на Красной площади семерых крымскотатарских активистов отпустили. Об этом сообщил их адвокат Александр Пиховкин, передает РБК-Украина со ссылкой на "Громадське радіо".

Адвокат рассказал, что участников акции протеста против политического преследования Россией представителей крымскотатарского народа обвиняют в нарушении правил проведения массовых мероприятий.

Пиховкин отметил, что с задержанными вели себя "корректно".

"Сотрудники полиции вели себя с ними корректно, сдержанно. Прежде всего, спрашивали о состоянии здоровья задержанных", - утверждает он.

В то же время адвокат отметил, что имело место нарушение прав задержанных.

"В частности была нарушена статья 24 части 2 Кодекса об административных правонарушениях. Эта норма регулирует право на участие в производстве на родном языке. И, что не менее важно, была существенно нарушена норма 25.5, которая устанавливает право задержанного по административным правонарушениям на защитника. Таким образом, было прямо нарушено право на защиту", - рассказал защитник.

Адвокат также сообщил, что задержанным в среду участникам митинга грозит штраф от 10 до 20 тысяч рублей или 40 часов обязательных работ.

Напомним, 10 июля в Москве на Красной площади состоялась акция протеста крымскотатарских активистов из-за политического преследования Россией представителей их народа, в ходе которой было задержано 7 человек.

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