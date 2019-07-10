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Затриманих у Москві кримських татар відпустили

Новини » Надзвичайні події    10.07.2019 - 23:05
Затриманих у Москві кримських татар відпустили
Фото: протест на Червоній площі (vk.com tvrain)

Затриманим 10 липня учасникам акції протесту загрожує штраф або 40 годин обов’язкових робіт

Затриманих у Москві під час акції протесту на Червоній площі сімох кримськотатарських активістів відпустили. Про це повідомив їхній адвокат Олександр Піховкін, передає РБК-Україна з посиланням на "Громадське радіо".

Адвокат розповів, що учасникам акції протесту проти політичного переслідування Росією представників кримськотатарського народу закидають порушення правил проведення масових заходів.

Піховкін зазначив, що із затриманими поводилися "коректно".

"Співробітники поліції поводилися з ними коректно, стримано. Передусім питали про стан здоров’я затриманих", - стверджує він.

Водночас він додав, що мало місце порушення прав затриманих.

"Зокрема було порушення статті 24 частини 2 Кодексу про адміністративні правопорушення. Ця норма регулює право на участь у провадженні рідною мовою. І, що не менш важливо, була суттєво порушена норма 25.5, яка встановлює право затриманого за адміністративним правопорушенням на захисника. Таким чином, було прямо порушено право на захист", - розповів захисник.

Адвокат також повідомив, що затриманим у середу учасникам мітингу загрожує штраф від 10 до 20 тисяч рублів або 40 годин обов’язкових робіт.

Нагадаємо, 10 липня у Москві на Червоній площі відбулася акція протесту кримськотатарських активістів через політичне переслідування Росією представників їхнього народу, під час якої було затримано 7 осіб. 

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