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Интервью

Задержанных в Крыму украинских рыбаков содержат в "нечеловеческих условиях", - адвокат

НовостиОбщество    29.06.2018 - 01:26
Фото: судно "ЯМК-0041" (flickr.com-zeesenboot)
Фото: судно "ЯМК-0041" (flickr.com-zeesenboot)

На моряков психологически давили, запугивали, не допускали адвокатов и консула

Рыбаков задержанного 5 мая у берегов аннексированного Крыма украинского судна "ЯМК-0041" удерживают без каких-либо санкций суда на территории погрануправления ФСБ России в Балаклаве "в нечеловеческих условиях". Об этом заявил адвокат одного из моряков Сергей Легостов, передает "Крым. Реалии".

"Их задержали в море 4 мая, на следующий день притащили в Балаклаву. С 5 мая по 25 июня он (Руслан Скрипник - подзащитный Легостова, - ред.) фактически был лишен свободы, содержался в местном "Гуантанамо" - пограничном управлении ФСБ на улице Новикова в Балаклаве, не будучи задержанным по подозрению или обвинению в совершении какого-либо преступления, не будучи арестованным согласно решению суда, вообще без каких-либо процессуальных документов", - рассказал Легостов.

По словам адвоката, на рыбаков психологически давили, запугивали, неоднократно допрашивали, не допускали адвокатов и консула.

"Его (Скрипника, - ред.) допрашивали раз 10, при этом сказали, что ни адвокат, ни консул не положены. Содержали в ужасных условиях, подвергали бесчеловечному унижающему обращению. На трое суток - с 28 по 30 мая - вообще заперли в столярном цеху, включив фильм на флешке. Водили-выводили, то с автоматами, то без. Были какие-то кратковременные встречи с супругой, но перед тем кают-компанию судна обставляли прослушивающей и видеоаппаратурой. За это время мой подзащитный похудел на 40 килограммов", - рассказал адвокат.

Как сообщил Легостову его подзащитный, остальных моряков вынудили написать заявление, что они добровольно находятся в режимной пограничной зоне ФСБ.

Напомним, ранее задержанные у берегов аннексированного Крыма члены экипажа украинского судна "ЯМК-0041" отказались от приема пищи.

 

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Теги публикации: Крым, рыбаки  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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