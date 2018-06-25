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Задержанные в Крыму украинские моряки отказались от приема пищи, - адвокат

НовостиОбщество    25.06.2018 - 08:24
Фото: судно ЯМК-0041 (flickr.com-zeesenboot)
Фото: судно ЯМК-0041 (flickr.com-zeesenboot)

К украинским морякам не пускают адвокатов  

Задержанные у берегов аннексированного Крыма члены экипажа украинского судна "ЯМК-0041" отказались от приема пищи. Об этом в Facebook сообщил их адвокат Эдем Семедляев.

"По словам матери одного из моряков, они отказываются принимать пищу и находятся в отчаянии от неопределенности", - отметил Семедляев.

По его словам, к задержанным украинцам не пускают адвокатов. Жалобы в управление Федеральной службы безопасности РФ, пограничное управление и  военную прокуратуру результатов пока не дали.

"До настоящего времени ни на одну жалобу и заявление ответа нет. Нам стало известно, что в отношении капитана Новицкого возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 256 УК РФ "Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов" и избрана мера пресечения в виде заключения в СИЗО", - добавил Семедляев.

 

04.05.2018 г. в Чёрном море российскими пограничниками было задержано украинское судно ЯМК 0041 на борту, которого...

Опубліковано Эдемом Семедляевим Неділя, 24 червня 2018 р.

 

Напомним, ранее сообщалось, что капитана"ЯМК-0041" Виктора Новицкого арестовали в Крыму, ему грозит до 5 лет лишения свободы.

 

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Теги публикации: Крым, моряки  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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