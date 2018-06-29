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Затриманих у Криму українських рибалок утримують у "нелюдських умовах", - адвокат

НовиниСуспільство    29.06.2018 - 01:26
Фото: судно "ЯМК-0041" (flickr.com-zeesenboot)
Фото: судно "ЯМК-0041" (flickr.com-zeesenboot)

На моряков психологічно тиснули, залякували, не допускали адвокатів і консула

Рибалок затриманого 5 травня біля берегів анексованого Криму українського судна "ЯМК-0041" утримують без будь-яких санкцій суду на території прикордонного управління ФСБ Росії в Балаклаві "у нелюдських умовах". Про це заявив адвокат одного з моряків Сергій Легостов, передає "Крим. Реалії".

"Їх затримали в морі 4 травня, наступного дня притягли до Балаклави. З 5 травня по 25 червня він (Руслан Скрипник - підзахисний Легостова, - ред.) фактично був позбавлений волі, утримувався в місцевому "Гуантанамо" - прикордонному управлінні ФСБ на вулиці Новікова в Балаклаві, не будучи затриманим за підозрою або обвинуваченням у вчиненні будь-якого злочину, не будучи заарештованим згідно з рішенням суду, взагалі без будь-яких процесуальних документів", - розповів Легостов.

Зі слів адвоката, на рибалок психологічно тиснули, залякували, неодноразово допитували, не допускали адвокатів і консула.

"Його (Скрипника, - ред.) допитували 10 разів, при цьому сказали, що ні на адвоката, ні на консула не мають права. Утримували в жахливих умовах, нелюдськи принижуюче поводилися. На три доби - з 28 по 30 травня - взагалі замкнули в столярному цеху, увімкнувши фільм на флешці. Водили-виводили, то з автоматами, то без. Були якісь короткочасні зустрічі з дружиною, але перед тим кают-компанію судна обставляли прослуховувальною та відеоапаратурою. За цей час мій підзахисний схуд на 40 кілограмів", - розповів адвокат.

Як повідомив Легостову його підзахисний, інших моряків змусили написати заяву, що вони добровільно перебуають у режимній прикордонній зоні ФСБ.

Нагадаємо, раніше затримані біля берегів анексованого Криму члени екіпажу українського судна "ЯМК-0041" відмовилися від приймання їжі.

 

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Теги публікації: Крим, рыбаки  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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