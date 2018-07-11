На задержанных в Крыму украинских моряков РФ оказывает психологическое давление, - родственники

Омбудсмен до сих пор ждет разрешения на встречу с задержанными в Крыму украинскими моряками

Уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова встретилась с семьями украинских рыбаков судна "ЯМК-0041", которых задержали российские пограничники. Родные сообщили, что на моряков правоохранители России оказывали психологическое давление, говорится в сообщении пресс-службы омбудсмена.

Семьи задержанных отмечают нарушении прав человека со стороны российской стороны.

"В частности, они рассказывают, что российские правоохранительные органы оказывали психологическое давление, моряков держали их под дулами автоматов", - передает пресс-служба омбудсмена.

Отметим, что украинских рыбаков судна "ЯМК-0041" в оккупированном Крыму российские пограничники задержали 4 мая 2018 года на запад от мыса Тарханкут. На борту судна находилось 5 членов экипажа. Российская сторона обвиняет их в "совершении незаконного рыбного промысла на территории РФ".

Денисова во время встречи с семьями моряков отметила, что неоднократно обращалась к омбудсмену РФ Татьяны Москальковой.

"Так, 16 мая Денисова направила обращение с просьбой установить местонахождение украинцев и объяснить причины их задержания, а также проверить условия содержания и оказания медицинской помощи украинцам. Еще одно письмо к российской стороне было направлено 25 июня. В нем омбудсмен выразила обеспокоенность информацией о том, что рыбаки начали голодовку и обратилась с просьбой способствовать ее личному визиту к морякам", - передает пресс-служба.

Однако ответ на свой запрос Денисова получила только 10 июля. Единственная фраза, указанная в ответе - просьба о посещении моряков "направлена на рассмотрение компетентных органов".

На сегодня известно, что украинцев доставили в крымский город Балаклава "для проведения процессуальных действий". Капитан судна содержится в СИЗО Симферополя, ему грозит до 5 лет лишения свободы.

"Другим четырем членам экипажа не выдвинуто никаких обвинений, однако их незаконно удерживали на территории Крыма. Уже третий месяц моряки не могут вернуться на территорию Украины - им не возвращают паспорта", - сообщили в пресс-службе омбудсмена.

Напомним, ранее сообщалось, что к задержанным у берегов аннексированного Крыма членов экипажа украинского рыболовецкого судна "ЯМК-0041" не пускают адвокатов.