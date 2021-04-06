UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Задержанных за фотосессию украинок депортируют из Дубаи

Автор: Даша Харченко

Украинские модели будут депортированы из Объединенных Арабских Эмиратов. Накануне их задержали в Дубае за нарушение законов об общественной порядочности.

Об этом сообщает издание Gulf News.

Во вторник, 6 апреля, стало известно, полиция Дубая задержала 12 гражданок Украины. Отмечалось, что им грозят штрафы и депортация.

"Генеральный прокурор Дубая заявил, что прокуратура завершила расследование в отношении фотосессии, которая противоречила законодательству ОАЭ. Лица, причастные к этому, будут депортированы из ОАЭ", - говорится в сообщении правительства.

В сообщении также подчеркнули, что никаких дальнейших комментариев по этому вопросу не будет.

Ранее сообщалось, что украинки были среди других девушек, которых задержали за откровенную фотосессию на вершине одного из небоскребов в Дубае. Скандал разгорелся после того, как в социальных сетях начали распространяться фото и видео с этой фотосессии.

Причиной задержания стало нарушение норм морали и распространение в соцсетях фото и видеоматериалов непристойного характера.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины депортацияДубай
Читайте также
Нарушили правила въезда: Эстония вернула домой восьмерых украинцев
Прогноз погоды