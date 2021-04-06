Задержанных за фотосессию украинок депортируют из Дубаи

Во вторник, 6 апреля, стало известно, полиция Дубая задержала 12 гражданок Украины. Отмечалось, что им грозят штрафы и депортация.

"Генеральный прокурор Дубая заявил, что прокуратура завершила расследование в отношении фотосессии, которая противоречила законодательству ОАЭ. Лица, причастные к этому, будут депортированы из ОАЭ", - говорится в сообщении правительства.

В сообщении также подчеркнули, что никаких дальнейших комментариев по этому вопросу не будет.

Ранее сообщалось, что украинки были среди других девушек, которых задержали за откровенную фотосессию на вершине одного из небоскребов в Дубае. Скандал разгорелся после того, как в социальных сетях начали распространяться фото и видео с этой фотосессии.

Причиной задержания стало нарушение норм морали и распространение в соцсетях фото и видеоматериалов непристойного характера.