Затриманих через фотосесію українок депортують з Дубаї

У вівторок, 6 квітня, стало відомо, поліція Дубаю затримала 12 громадянок України. Зазначалось, що їм загрожують штрафи і депортація.

"Генеральний прокурор Дубая заявив, що прокуратура завершила розслідування щодо фотосесії, яка суперечила законодавству ОАЕ. Особи, причетні до цього, будуть депортовані з ОАЕ", - йдеться в повідомленні уряду.

В повідомленні також наголосили, що ніяких подальших коментарів з цього питання не буде.

Раніше повідомлялося, що українки були серед інших дівчат, яких затримали за відверту фотосесію на вершині одного з хмарочосів в Дубаї. Скандал розгорівся після того, як в соціальних мережах почали поширюватися фото і відео з цієї фотосесії.

Причиною затримання стало порушення норм моралі та поширення в соцмережах фото та відеоматеріалів непристойного характеру.