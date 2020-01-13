Задержанную в Армянске крымскотатарскую активистку отпустили

Крымскотатарскую активистку Гульсум Алиеву отпустили из отделения полиции в городе Армянске (оккупированный Крым). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Крымскую правозащитную группу.

Алиеву удерживали в отделении полиции более пяти часов, где проводили допрос.

"Спустя 5 часов после допроса дочь политзаключённого по "делу Хизб ут-Тахрир " "Ялтинская группа" Муслима Алиева, Гульсум Алиеву опустили", - написал активист Энвер Шерфиев..

Напомним, 13 января в 12:50 по крымскому времени (11:50 по киевскому времени) Гульсум Алеву сотрудники ФСБ задержали на российском пункте пропуска Армянск (напротив украинского КПВВ Каланчак) и отвезли в отделение российской полиции в Армянске в 14.30 по крымскому времени (13:20 по Киевскому).

Туда выехал крымский адвокат Эмиль Курбединов вместе с адвокатом Эдемом Семедляевым, чтобы оказать Алиевой юридическую помощь.

В 2018 году в отношении Гульсум Алиевой возбуждали административное дело по ст. 20.3.1 КоАП РФ (возбуждение вражды и ненависти) и уголовное дело по ст. 282 УК РФ. Позже оба дела в отношении активистки были прекращены.

Ранее сообщалось, что у незаконно задержанного крымского татарина Тофика Абдулгазиева, которого удерживают в СИЗО в Симферополе, заражение крови.