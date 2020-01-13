Затриману в Армянську кримськотатарську активістку відпустили

Кримськотатарську активістку Гульсум Алієву відпустили з відділення поліції в місті Армянську (окупований Крим). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Кримську правозахисну групу.

Алієву утримували у відділенні поліції більше п'яти годин, де проводили допит.

"Через 5 годин після допиту дочка політв'язня у справі Хізб ут-Тахрір" "Ялтинська група" Мусліма Алієва, Гульсум Алієву опустили", - написав активіст Енвер Шерфиев.

Нагадаємо, 13 січня о 12:50 по кримському часу (11:50 за київським часом) Гульсум Алеву співробітники ФСБ затримали на російському пункті пропуску Армянськ (навпроти українського КПВВ Каланчак) і відвезли у відділення російської поліції в Армянську в 14.30 по кримському часом (13:20 за Київським).

Туди виїхав кримський адвокат Еміль Курбединов разом з адвокатом Едемом Семедляевым, щоб надати Алієвої юридичну допомогу.

В 2018 році відносно Гульсум Алієвої порушено адміністративну справу за ст. 20.3.1 КоАП РФ (збудження ворожнечі та ненависті) і кримінальну справу за ст. 282 КК РФ. Пізніше обидва справи щодо активістки були припинені.

Раніше повідомлялося, що незаконно затриманого кримського татарина Тофіка Абдулгазиева, якого утримують в СІЗО в Сімферополі, зараження крові.