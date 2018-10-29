Задержанной за убийство собственных детей объявили о подозрении

Фото: полиция обнаружила тела пропавших детей (facebook.com/UA.KyivPolice)

Подозреваемой проведут психиатрическую экспертизу

Задержанной за убийство двух собственных детей женщине объявили о подозрении в умышленном убийстве, прокурор внес в Дарницкий райсуд Киева ходатайство об аресте. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прокуратуру Киева.

Сообщается, что действия 36-летней женщины квалифицированы по п.п.1, 2 ч. 2 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство двух лиц, а также малолетних детей). Подозреваемая созналась, что утопила детей в озере Серебряный кол и пыталась покончить с собой.

Также сообщается, что в рамках следствия будет назначена психиатрическая экспертиза. Подозреваемая находится в изоляторе временного содержания.

Напомним, ранее сообщалось, что полиция Киева обнаружила в озере в Дарницком районе тела Анны и Даниила Бабкиных. После задержания их матери под Черниговом 27 октября правоохранители обнаружили на озере в Киеве носовой платок и несколько конфет. Утром 28 октября водолазы обнаружили тела.

Также накануне стало известно, что задержанная раньше работала воспитателем в детском саду.