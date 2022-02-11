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ВАКС избрал меру пресечения одному из фигурантов дела Трубицына

Автор: Мария Кучерявец

ВАКС избрал подозреваемому, вероятному соучастнику депутата Киевсовета, меру пресечения. Его отправили под стражу с альтернативой внесения залога в сумме 2 481 000 гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ВАКС.

"Судья Высшего антикоррупционного суда избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в сумме 2 481 000 гривен. Подозреваемый взят под стражу в зале суда", - говорится в сообщении.

По данным ВАКС, его подозревают в совершении уголовных правонарушений по:

  • ч. 5 ст. 27 (соучастие)
  • ч. 4 ст. 368 УК Украины (подкуп лица, предоставляющего публичные услуги).

В случае внесения залога на него возлагаются следующие процессуальные обязанности:

  • не покидать населенного пункта, в котором он проживает без разрешения детектива, прокурора, суда;
  • сообщать правоохранители огани об изменении своего месяца проживания;
  • воздерживаться от общения со свидетелями и другими подозреваемыми;
  • сдать на хранение к Государственной миграционной службы загранпаспорт и другие документы, дающие право на выезд и въезд в Украину,
  • носить электронный браслет.

Срок действия постановления - до 8 апреля 2022 года включительно.

Новость дополняется..

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коррупцияВладислав Трубицын