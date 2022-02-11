ВАКС избрал меру пресечения одному из фигурантов дела Трубицына

ВАКС избрал подозреваемому, вероятному соучастнику депутата Киевсовета, меру пресечения. Его отправили под стражу с альтернативой внесения залога в сумме 2 481 000 гривен.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ВАКС.
"Судья Высшего антикоррупционного суда избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в сумме 2 481 000 гривен. Подозреваемый взят под стражу в зале суда", - говорится в сообщении.
По данным ВАКС, его подозревают в совершении уголовных правонарушений по:
В случае внесения залога на него возлагаются следующие процессуальные обязанности:
Срок действия постановления - до 8 апреля 2022 года включительно.
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