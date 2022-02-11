ВАКС обрав запобіжний захід одному з фігурантів справи Трубіцина

ВАКС обрав підозрюваному, ймовірному співучаснику депутата Київради, запобіжний захід. Його відправили під варту з альтернативою внесення застави у сумі 2 481 000 гривень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ВАКС.
"Суддя Вищого антикорупційного суду обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у сумі 2 481 000 гривень. Підозрюваного взято під варту в залі суду", - йдеться в повідомленні.
За даними ВАКС, депутата підозрюють у вчиненні кримінальних правопорушень за:
У разі внесення застави на його покладаються такі процесуальні обов’язки:
Строк дії ухвали - до 8 квітня 2022 року включно.
Нагадаємо, депутата Київської міської ради та ще 5 осіб підозрюють в отриманні неправомірної вигоди у сумі 1,26 млн гривень.
Після чого стало відомо, що викритим на хабарі депутатом Київської міської ради виявився представник "Слуги народу" Владислав Трубіцин.
За даними слідства, він організував схему, за якою отримував гроші за забезпечення перемоги в електронних торгах на право розміщення точок пересувної торгівлі у Києві.