ВАКС обрав запобіжний захід одному з фігурантів справи Трубіцина

"Суддя Вищого антикорупційного суду обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у сумі 2 481 000 гривень. Підозрюваного взято під варту в залі суду", - йдеться в повідомленні.

За даними ВАКС, депутата підозрюють у вчиненні кримінальних правопорушень за:

ч. 5 ст. 27 (співучастництво)

ч. 4 ст. 368 КК України (підкуп особи, яка надає публічні послуги).

У разі внесення застави на його покладаються такі процесуальні обов’язки:

не залишати населеного пункту, в якому він проживає без дозволу детектива, прокурора, суду;

повідомляти правоохоронці огани про зміну свого місяця проживання;

утримуватися від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними;

здати на зберігання до Державної міграційної служби закордонний паспорт та нші документи, що дають право на виїзд та в’їзд в Україну,

носити електронний браслет.

Строк дії ухвали - до 8 квітня 2022 року включно.