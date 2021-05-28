К задержанному в Минске Протасевичу пустили адвоката

Она отметила, что ей не сообщили об объеме информации, которую она не может опубликовать.

"Поэтому я не могу сообщить больше ничего", - отметила Аленская.

В то же время она утверждает, что у Протасевича "все хорошо, он бодр, позитивен, весел, волноваться не за что".

Адвоката к Протасевичу несколько дней не пускали.