До затриманого в Мінську Протасевича пустили адвоката

До затриманого у Мінську опозиційного журналіста Романа Протасевича пустили адвоката Інесу Аленську. Водночас вона не може повідомити в якому статусі перебуває її підзахисний.
Про це повідомляє Радіо Свобода.
Вона зазначила, що їй не повідомили про обсяг інформації, яку вона не може опублікувати.
"Тому я не можу повідомити більше нічого", - зазначила Аленська.
Водночас вона стверджує, що у Протасевича "все добре, він бадьорий, позитивний, веселий, хвилюватись немає за що".
Адвоката до Протасевича кілька днів не пускали.
Крім того, Канада, Франція, Німеччина, Італія, Японія, Британія та США, які входять до G7, а також глава європейської дипломатії Жозеп Боррель відреагували на затримання засновника Telegram-каналу Nexta Романа Протасевича в Білорусі. Вони пригрозили режиму Олександра Лукашенка новими санкціями.
Нагадаємо, 23 травня білоруський режим примусово посадив рейс Ryanair з Греції в Литву, яким летіли Протасевич та Сапега. Після посадки літака білоруські силовики затримали Протасевича та його супутницю.