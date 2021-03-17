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К задержанному в Крыму журналисту "Радио Свобода" не пустили независимых адвокатов, - МИД

Автор: Андрей Василюк

Задержанный 10 марта в оккупированном Крыму гражданин Украины Владислав Есипенко - это журналист-фрилансер "Радио Свобода". Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест в связи с такими действиями оккупантов и требует освободить журналиста.

Об этом сообщает пресс-служба украинского внешнеполитического ведомства.

В МИД отметили, что внештатного корреспондента Радио Свобода Владислава Есипенко обвинили в незаконном изготовлении, переделке или ремонте огнестрельного оружия (ч.1. ст. 223.1 Уголовного кодекса РФ) и незаконном изготовлении боеприпасов. Решением т.наз. "Киевского районного суда" г. Симферополь ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей до 11 мая 2021 года.

Министерство подчеркнуло недопустимость лишения Есипенко права на защиту из-за недопуска независимых адвокатов к нему и назначения ему политически заангажированного "защитника" без его согласия.

"Незаконное задержание украинского гражданина и все последующие действия российской оккупационной администрации стали очередным примером политического преследования несогласных с попыткой аннексии Крыма и давления на свободу слова", - отметили в МИД.

Ведомство требует от РФ предоставить информацию о местонахождении и состоянии здоровья Владислава Есипенко, допустить к нему независимых адвокатов.

"Россия должна обеспечить полное соблюдение своих обязательств как государства-оккупанта в соответствии с нормами международного права, а также выполнить резолюции ГА ООН "Территориальная целостность Украины" от 27 марта 2014 года, "Состояние с правами человека в Автономной Республике Крым и г. Севастополь (Украина)" (2016, 2017, 2018, 2019 и 2020 годов)", - говорится в сообщении.

МИД также призвал РФ прекратить гонения и политические преследования украинцев во временно оккупированном Крыму и немедленно освободить Владислава Есипенко и всех незаконно удерживаемых ею граждан Украины.

Напомним, 16 марта ФБС сообщила, что задержала в оккупированном Крыму Есипенко В. Л., которого они назвали "гражданином Российской Федерации". Его обвинили в "шпионаже в пользу Украины", а в его автомобиле якобы "изъяли взрывное устройство".

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