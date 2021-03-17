До затриманого в Криму журналіста "Радіо Свобода" не допустили незалежних адвокатів, - МЗС

У МЗС зазначили, що позаштатного кореспондента Радіо Свобода Владислава Єсипенка обвинувачують у незаконному виготовленні, переробці або ремонті вогнепальної зброї (ч.1. ст. 223.1 Кримінального кодексу РФ) та незаконному виготовленні боєприпасів. Рішенням т.зв. "Київського районного суду" м. Сімферополь йому було обрано запобіжний захід у вигляді тримання від вартою до 11 травня 2021 року.

Міністерство наголосило на неприпустимості позбавлення Єсипенка права на захист через недопуск до нього незалежних адвокатів та призначення йому політично заангажованого "захисника" без його згоди.

"Незаконне затримання українського громадянина та усі подальші дії російської окупаційної адміністрації стали черговим прикладом політичного переслідування незгідних зі спробою анексії Криму та тиску на свободу слова", - зазначили в МЗС.

Відомство вимагає від РФ надати інформацію про місцезнаходження та стан здоров’я Владислава Єсипенка, допустити до нього незалежних адвокатів.

"Росія має забезпечити повне дотримання своїх зобов’язань як держави-окупанта відповідно до норм міжнародного права, а також виконати резолюції ГА ООН "Територіальна цілісність України від 27 березня 2014 року, "Стан з правами людини в Автономній Республіці Крим і м. Севастополь (Україна)" (2016, 2017, 2018, 2019 та 2020 років)", - йдеться в повідомленні.

МЗС також закликало РФ припинити гоніння і політичні переслідування українців у тимчасово окупованому Криму й негайно звільнити Владислава Єсипенка та усіх незаконно утримуваних нею громадян України.