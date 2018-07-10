Задержанного в России украинца Кияшко заставили отказаться от адвоката, - жена

Женщина беспокоится за состояние его здоровья

Задержанный в России юрист из Полтавской области Игорь Кияшко отказался от услуг адвоката под давлением силовиков. Об этом заявила его жена Марина Кияшко, сообщает Радио Свобода.

По ее словам, она беспокоится за здоровье мужа, потому что у того - гипертония, и высказывает подозрение, что Игоря сейчас хотят склонить к подписанию признания в шпионаже.

Как отмечается, ни российская, ни украинская власть ситуацию пока не комментировали.

Напомним, ранее сообщалось, что Федеральная служба безопасности РФ не допускает защиту к обвиняемому в шпионаже украинскому адвокату Игорю Кияшко, который находится под стражей в России.

Добавим, что 26 июня следственные органы России видвинули "обвинения" в попытке контрабанды и шпионаже гражданину Украины Игорю Кияшко.