В России задержали украинца по обвинению в шпионаже и попытке контрабанды

Гражданин Украины был задержан в Нижнем Новгород 10 апреля 2018 года сотрудниками ФСБ России

Следственные органы России предъявили "обвинение" в попытке контрабанды и шпионаже гражданину Украины Игорю Кияшко. Об этом сообщил адвокат Евгений Губин, представляющий интересы обвиняемого, передает "Интерфакс".

"По версии следствия, Кияшко приехал в Нижегородскую область, чтобы приобрести рабочие лопатки, входящие в комплектацию авиационных двигателей типа РД-33 военных самолетов типа МиГ-29. Перед этим он списался с местным жителем, который пообещал передать ему 42 вышеуказанные лопатки за вознаграждение в 46,2 тыс. долларов", - сообщил Губин.

Отметим, что гражданин Украины был задержан 10 апреля 2018 года сотрудниками ФСБ России в одной из нижегородских гостиниц после получения товара и передачи вознаграждения.

По словам адвоката, следствие расценило действия Кияшко как попытку контрабанды лопаток на территорию Украины. Ему было предъявлено обвинение в приготовлении к незаконному перемещению оборудования, которое может быть использовано при создании иной военной техники (ч.1 ст. 30 ч.1 ст. 226.1). Кроме того, следователи заподозрили Кияшко в шпионаже. По их мнению, Кияшко пытался приобрести копии технической документации по многофункциональной радиолокационной станции, входящей в состав зенитно-ракетного комплекса С-400.

Также адвоката добавил, что Кияшко категорически отрицает свою причастность к совершению данного преступления. Украинец в данный момент содержится в нижегородском СИЗО.

Напомним, ранее региональный суд в Кошице (Словакия) принял решение об аресте задержанного по подозрению в терроризме украинца.