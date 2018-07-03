РФ не пускает защитника к задержанному украинскому адвокату, - ассоциация адвокатов

Защитнику не дают доступа к документам

Федеральная служба безопасности (ФСБ) РФ не допускает защиту к обвиняемому в шпионаже украинскому адвокату Игорю Кияшко, который находится под стражей в России. Об этом говорится в заявлении Национальной ассоциации адвокатов Украины (НААУ).

"НААУ обратилась к Федеральной палате адвокатов РФ относительно надлежащей защиты адвоката Кияшко", - говорится в заявлении.

Как отмечается, к главе представительства НААУ в России Илье Новикову обратился адвокат Евгений Губин, который сообщил о том, что ему не дают доступа к документам по этому делу, а следователь не выходит на контакт.

Губин уверен, что заместитель начальника следственного отдела намеренно не допускает адвоката к осуществлению защиты Кияшко.

Напомним, ранее сообщалось, что 26 июня 2018 года следственные органы России выдвинули "обвинение" в попытке контрабанды и шпионаже гражданину Украины Игорю Кияшко.