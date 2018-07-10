Затриманого у Росії українця Кияшка змусили відмовитись від адвоката, - дружина

Жінка непокоїться через стан його здоров’я

Затриманий у Росії юрист із Полтавської області Ігор Кияшко відмовився від послуг адвоката під тиском силовиків. Про це заявила його дружина Марина Кияшко, повідомляє Радіо Свобода.

За її словами, вона непокоїться через стан здоров’я чоловіка, бо у того - гіпертонія, і висловлює підозру, що Ігоря зараз хочуть схилити до підписання зізнання у шпигунстві.

Як зазначається, ні російська, ані українська влада ситуацію наразі не коментували.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Федеральна служба безпеки РФ не допускає захист до обвинувачуваного в шпигунстві українського адвоката Ігоря Кіяшка, який перебуває під вартою у Росії.

Додамо, що 26 червня слідчі органи Росії висунули "звинувачення" в спробі контрабанди та шпигунстві громадянину України Ігореві Кияшко.