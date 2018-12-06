Задержанного РФ адвоката Курбединова будут защищать четыре адвоката

Фото: Эмиль Курбединов (facebook.com/emil kurbedinov)

Крымскому юристу Лиле Гемеджи уже препятствовали в доступе в здание суда

Задержанного российскими силовиками адвоката Эмиля Курбединова в "Киевском райсуде Симферополя" будут защищать адвокаты Эдем Семедляев, Айдер Азаматов, Ислям Велиляев и Маммет Мамбетов. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на "Крым.Реалии".

Также в заседании суда будут участвовать до шести общественных защитников Эмиля Курбединова. Сообщается, что крымскому юристу Лиле Гемеджи уже препятствовали в доступе в здание суда.

Напомним, министр иностранных дел Украины Павел Климкин на заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Милане призвал Россию отпустить крымского адвоката Эмиля Курбединова. Также Климкин потребовал прекратить преследование других украинских граждан в аннексированном Крыму.

Как известно, 6 декабря в оккупированном Крыму сотрудники российского Центра по противодействию экстремизму задержали адвоката Эмиля Курбединова. Его подозревают якобы в нарушении статьи 20.3 КоАП России (пропаганда символики экстремиствких организаци).

Речь идет о публикации в соцсети Фейсбук 2013 года. Донос на Курбединова написал бывший житель Крыма, который переехал в Дамаск.