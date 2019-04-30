Задержанного после обысков крымского татарина отпустили

Фото: обыски в Крыму (facebook.com/anton.naumliuk)

Российские силовики порекомендовали Руслану Бекирову не отлучаться из Симферополя

Задержанного после обысков в Симферополе Руслана Бекирова отпустили домой. Об этом в Facebook сообщил крымскотатарский активист Нариман Джелял со ссылкой на адвоката Бекирова Эмине Авамилеву.

Как он сообщил, российские силовики порекомендовали Руслану Бекирову не отлучаться из Симферополя и оставаться на связи до 5 мая, когда будет готов результат анализов на наркотики.

"Сотрудники полиции наотрез отказались объяснять, по какой статье открыто уголовное дело, в чем заключаются претензии полиции к Руслану Бекирову, а также предоставлять копии протоколов обследования даже для ознакомления. Адвокат рассказала о нарушениях в ходе проведения обследования в доме у Руслана Бекирова, а также Ролана Османова и Дилявера Бекирова", – сообщил подробности Джелял.

Напомним, сегодня в селе Живописное под Симферополем российские силовики провели обыск у крымского татарина Руслана Бекирова, после чего его задержали. Также российские силовики с автоматами приходили в дома крымских татар под Симферополем. В частности, обыски прошли в домах активистов Ролана Османова и Дилявера Бекирова.

В связи с этим, украинская сторона подготовит обращение в Совет Европы. Глава парламентской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев заявил, что сегодняшние обыски новой волной репрессий против крымских татар и силовой акцией для запугивания активистов.