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В Крыму задержали крымского татарина после обыска

Новости » Происшествия    30.04.2019 - 11:09
В Крыму задержали крымского татарина после обыска
Фото: обыски в Крыму (facebook.com/anton.naumliuk)

Сотрудники МВД приехали в шесть утра, когда все спали

Сегодня, 30 апреля, в селе Живописное под Симферополем российские силовики провели обыск у крымского татарина Руслана Бекирова, после чего его задержали. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение активиста крымскотатарского национального движения Наримана Джеляла в Facebook

По словам родственников Бекирова, сотрудники МВД приехали в шесть утра, когда все спали. 

"Зашли в гараж, где якобы обнаружили бумаги с сепаратистскими высказываниями. После чего вскрыли дверь в дом.  В одной из комнат якобы была обнаружена бутылка с каким-то порошком. После обыска Руслана увезли. Родные не знают куда именно", - сообщает Нариман Джелял. 

Позже активист сообщил, что родные узнали о местонахождении Руслана Бекирова.

"После обыска его увезли сдать анализы, видимо на наркотики. После чего его доставили в Киевский РОВД Симферополя и дали позвонить родным. По их словам, у него возьмут пояснения и отпустят", - написал Нариман Джелял.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что сегодня в оккупированном Крыму прошли новые обыски у крымских татар. Как сообщается, российские силовики с автоматами пришли в дома крымских татар под Симферополем. В частности, обыски прошли в домах активистов Ролана Османова и Дилявера Бекирова. 

Кроме того, 27 марта проходили обыски в Крыму по делу организации "Хизб ут-Тахрир". Обыски проходили в домах активистов "Крымской Солидарности", а в качестве понятых в автотранспортном техникуме набрали 60 студентов.

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