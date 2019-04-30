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Украина обратится в Совет Европы из-за обысков в Крыму

Новости » Политика    30.04.2019 - 12:53
Украина обратится в Совет Европы из-за обысков в Крыму
Иллюстративное фото (assembly.coe.int)

Арьев назвал обыски в Крыму новой волной репрессий

После сегодняшних обысков в Крыму украинская сторона подготовит обращение в Совет Европы. Об этом в Facebook сообщил глава парламентской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев.

В частности, он назвал сегодняшние обыски новой волной репрессий против крымских татар и силовой акцией для запугивания активистов.

"Готовим соответствующее обращение в Совет Европы и в страны-члены организации", - отметил Арьев.

Украина обратится в Совет Европы из-за обысков в Крыму

 

Напомним, сегодня под Симферополем после обыска задержали крымского татарина Руслана Бекирова. Активиста доставили в Киевский РОВД Симферополя, ожидается, что его отпустят после того, как он предоставит объяснения. Кроме того, с утра прошли обыски еще у двух крымских татар, однако они задержаны не были.

До этого Украина в ООН выразила протест из-за новых репрессий в Крыму. Заявление прозвучало после того, как 27 марта российские силовики задержали 20 крымских татар. 

 

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