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Затриманого після обшуків кримського татарина відпустили

Новини » Суспільство    30.04.2019 - 17:27
Затриманого після обшуків кримського татарина відпустили
Фото: обшуки в Криму (facebook.com/anton.naumliuk)

Російські силовики порекомендували Руслану Бекірову не відлучатися із Сімферополя

Затриманого після обшуків в Сімферополі Руслана Бекірова відпустили додому. Про це в Facebook повідомив кримськотатарський активіст Наріман Джелял з посиланням на адвоката Бекірова Еміне Авамілєву.

Як він повідомив, російські силовики порекомендували Руслану Бекірову не відлучатися з Сімферополя і залишатися на зв'язку до 5 травня, коли буде готовий результат аналізів на наркотики.

"Співробітники поліції навідріз відмовилися пояснювати, за якою статтею порушено кримінальну справу, в чому полягають претензії поліції до Руслана Бекірова, а також надавати копії протоколів обстеження навіть для ознайомлення. Адвокат розповіла про порушення в ході проведення обстеження будинку у Руслана Бекірова, а також Ролана Османова і Ділявера Бекірова", – повідомив подробиці Джелял.

Нагадаємо, сьогодні в селі Живописне під Сімферополем російські силовики провели обшук у кримського татарина Руслана Бекірова, після чого його затримали. Також російські силовики з автоматами приходили до будинків кримських татар під Сімферополем. Зокрема, обшуки пройшли в будинках активістів Ролана Османова і Ділявера Бекірова.

У зв'язку з цим, українська сторона підготує звернення в Раду Європи. Глава парламентської делегації в ПАРЄ Володимир Ар'єв заявив, що сьогоднішні обшуки новою хвилею репресій проти кримських татар і силовою акцією для залякування активістів.

 

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