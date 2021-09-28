Задержанного за нападение с яйцом на Макрона поместили в психбольницу

Французского студента, который бросил яйцо в президента Эммануэля Макрона, поместили в психиатрическую больницу. Прокуратура отменила арест за нападение на лицо, наделенное государственной властью.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BFM.
Как сообщили в прокуратуре Лиона, 19-летний студент был госпитализирован в психиатрическую больницу.
"По запросу прокуратуры Лиона этот мужчина прошел психиатрическую экспертизу, которая пришла к выводу, что его арест нужно отменить, а сам он должен быть госпитализирован под принуждением", - говорится в заявлении прокурора.
Напомним, накануне на торговой ярмарке в Лионе неизвестный бросил яйцо в Макрона, сам президент не пострадал.
Нападавшего взяли под стражу за "умышленное насилие над лицом, наделенным государственной властью".