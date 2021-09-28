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Затриманого за напад з яйцем на Макрона помістили до психлікарні

Автор: Сергей Новиков

Французького студента, який кинув яйце в президента Еммануеля Макрона, помістили в психіатричну лікарню. Прокуратура скасувала арешт за напад на особу, наділену державною владою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BFM.

Як повідомили в прокуратурі Ліона, 19-річний студент був госпіталізований в психіатричну лікарню.

"За запитом прокуратури Ліона цей чоловік пройшов психіатричну експертизу, яка прийшла до висновку, що його арешт треба скасувати, а сам він повинен бути госпіталізований під примусом", - йдеться в заяві прокурора.

Нагадаємо, напередодні на торговому ярмарку в Ліоні невідомий кинув яйце в Макрона, сам президент не постраждав.

Нападника взяли під варту за "умисне насильство над особою, наділеною державною владою".

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ФранціяЕммануель Макрон