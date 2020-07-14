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Затриманого за п'яну ДТП під Києвом взяли під варту

Київ, Вівторок 14 липня 2020 14:40
Затриманого за п'яну ДТП під Києвом взяли під варту
Фото: наслідки ДТП під Києвом (kyiv.gp.gov.ua)
Автор: РБК-Україна

Імовірного винуватця заарештували на два місяці

Шевченківський районний суд Києва відправив під арешт підозрюваного у скоєнні ДТП з чотирма жертвами. Антона Желепу взяли під варту терміном на два місяці.

Відповідне рішення виніс слідчий суддя.

Згідно з рішенням суду, підозрюваному призначено запобіжний захід у вигляді арешту без права вихід під заставу. Желепа пробуде під вартою як мінімум до 9 вересня, рішення може бути оскаржене.

Відзначимо, вчора йому повідомили про підозру в порушенні правил безпеки дорожнього руху, яке призвело до загибелі кількох осіб. Санкція статті передбачає від 5 до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, ДТП під Києвом сталося 12 липня, в результаті неї загинули чотири особи, в тому числі двоє дітей.

На Столичному шосе автомобіль Mercedes виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з Hyundai, в якому їхала сім'я з п'яти осіб. На місці події загинули двоє дорослих і дитина, ще одна померла в лікарні. Імовірний винуватець на момент аварії був у стані алкогольного сп'яніння.

На тлі трагічної новини президент України Володимир Зеленський виступив за довічне ув'язнення за п'яні ДТП з жертвами, а Верховна рада в першому читанні прийняла комплексний законопроект про посилення штрафів за п'яну їзду і перевищення швидкості.

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