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Стычки под судом по делу Стерненко: полиция провела задержания

Новости » Происшествия     15.06.2020 - 14:50
Стычки под судом по делу Стерненко: полиция провела задержания
Фото: акция под зданием Шевченковского суда (РБК-Украина)

По словам активистов, задержали одного из организаторов акции и двух участников протеста

Под судом по делу активиста Сергея Стерненко произошли массовые столкновения. Правоохранители задержали трех участников акции протеста.

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

По словам активистов, задержали одного из организаторов акции и двух участников протеста. Они сообщают, что задержали Николая Выговского, его якобы били ногами и сломали рупор.

Микола Виговський вивезли

Опубліковано Igor Sobolenko Понеділок, 15 червня 2020 р.

Также нардеп партии "Голос" Роман Лозинский заявил, что правоохранители его избили.

"Пришел, чтобы взять на поруки Стерненко. Когда выходил из здания суда, увидел, что два или три полицейских тянут куда-то девушку, по асфальту, в сторону мусорных баков. Подошел, чтобы спросить, что происходит и чтобы это остановить. Полиция стала лавой, не пускали меня", - рассказал он.

По его словам, после того, как он показал удостоверение нардепа, они его избили.

Один из активистов Виталий Овчаренко написал на своей странице в Facebook, что его задержали и везут в Шевченковское отделение Нацполиции.

"Всего нас 4 задержанных", - добавил он.

Акция проходит под Шевченковским судом Киева, где избирают меру пресечения Сергею Стерненко.

Отметим, что сегодня под судом уже была стычка между участниками акции протеста и правоохранителями.

РБК-Украина писало, что в этом суде избирают меру пресечения активисту Сергею Стерненко, которому объявили подозрения в умышленном убийстве и незаконном ношении холодного оружия.

Напомним, в 2018 году на Стерненко напали двое мужчин; защищаясь, активист ударил одного из них ножом в грудь, мужчина скончался через несколько минут.

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Автор: Анастасия Рокитна

Теги Новости Украины КиевактивистыстолкновениеСуд
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