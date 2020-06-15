ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Стычки под судом по делу Стерненко: полиция задержала пятерых человек

Новости » Происшествия     15.06.2020 - 15:43
Стычки под судом по делу Стерненко: полиция задержала пятерых человек
Фото: стычки под судом по делу Стерненко (РБК-Украина)

Задержания произошли в результате конфликта между активистами и журналистами

В результате столкновений под Шевченковским районным судом Киева по делу активиста Сергея Стерненко правоохранители задержали пятерых человек. Задержанных доставили в отделение полиции.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киева.

Отмечается, что стычки и задержания произошли в результате конфликта с журналистами.

"Инцидент произошел во время акции возле здания Шевченковского районного суда города Киева. Один из участников устроил конфликт с журналистами. Когда полицейские пытались задержать правонарушителя, возникла потасовка. Наиболее активных участников задержали, их доставляют к управлению полиции для установления личных данных и предоставления объяснений. После первоочередной проверки будет дана правовая квалификация их действий", - сообщили в полиции.

Напомним, в мае 2018 года на Стерненко напали двое мужчин. Защищаясь, активист ударил одного из них ножом в грудь, мужчина скончался через несколько минут. 11 июня 2020 года Стерненко сообщили о подозрении в умышленном убийстве и незаконном ношении холодного оружия.

Сейчас проходит заседание, на котором избирают меру пресечения Стерненко.

Ранее РБК-Украина писало, что под судом сегодня произошло несколько стычек между полицией и активистами, изначально сообщалось о четырех задержанных, среди которых народный депутат Николай Выговский.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Игорь Литвиненко

Теги Новости Украины полицияактивистыстолкновениеСуд
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь