Стычки под судом по делу Стерненко: полиция задержала пятерых человек

Фото: стычки под судом по делу Стерненко (РБК-Украина)

Задержания произошли в результате конфликта между активистами и журналистами

В результате столкновений под Шевченковским районным судом Киева по делу активиста Сергея Стерненко правоохранители задержали пятерых человек. Задержанных доставили в отделение полиции.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киева.

Отмечается, что стычки и задержания произошли в результате конфликта с журналистами.

"Инцидент произошел во время акции возле здания Шевченковского районного суда города Киева. Один из участников устроил конфликт с журналистами. Когда полицейские пытались задержать правонарушителя, возникла потасовка. Наиболее активных участников задержали, их доставляют к управлению полиции для установления личных данных и предоставления объяснений. После первоочередной проверки будет дана правовая квалификация их действий", - сообщили в полиции.

Напомним, в мае 2018 года на Стерненко напали двое мужчин. Защищаясь, активист ударил одного из них ножом в грудь, мужчина скончался через несколько минут. 11 июня 2020 года Стерненко сообщили о подозрении в умышленном убийстве и незаконном ношении холодного оружия.

Сейчас проходит заседание, на котором избирают меру пресечения Стерненко.

Ранее РБК-Украина писало, что под судом сегодня произошло несколько стычек между полицией и активистами, изначально сообщалось о четырех задержанных, среди которых народный депутат Николай Выговский.

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Автор: Игорь Литвиненко