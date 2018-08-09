Задержание журналистов в Беларуси: отпустили двух редакторов портала Tut.by

Уласик вернули всю конфискованную технику, кроме телефона и ноутбука

Следственный комитет Беларуси отпустил на свободу редакторов интернет-издания Tut.by Галину Уласик и Анну Калтыгину после массового задержания журналистов, которое произошло утром 7 августа. Об этом в Facebook cooбщил основатель Tut.by Юрий Зиссер.

Галину Уласик отпустили после двух суток нахождения в ИВС. По ее словам, следователи вели себя корректно. Редактору объяснили, в чем ее обвиняют, но она дала подписку о неразглашении, поэтому о деле говорить не может.

"Я не знаю, почему возникло это дело и почему оно возникло сейчас, потому что доступа к информации у меня не было никакого", - сообщила Уласик.

Девушке вернули всю конфискованную технику, кроме телефона и ноутбука.

Скриншот (facebook.com/yzisser)

Скриншот (facebook.com/yzisser)

Напомним, 7 августа отпустили руководителя отдела "Общество" портала Tut.by Ульяну Бобоед.

Сегодня, 9 августа, в Беларуси задержали главного редактора информационной компании "БелаПАН" Ирину Левшину. В Следственном комитете (СК) отметили, что журналистка задержана "по уголовному делу о несанкционированном доступе к компьютерной информации государственного информагентства "БелТА".