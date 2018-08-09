Затримання журналістів у Білорусі: відпустили двох редакторів порталу Tut.by

Уласик повернули всю конфісковану техніку, крім телефону і ноутбука

Слідчий комітет Білорусі відпустив на свободу редакторів інтернет-видання Tut.by Галину Уласик і Анну Калтигіну після масового затримання журналістів, яке відбулося вранці 7 серпня. Про це у Facebook повідомив засновник Tut.by Юрій Зіссер.

Галину Уласик відпустили після двох діб перебування в ІТТ. За її словами, слідчі поводилися коректно. Редактору пояснили, у чому її звинувачують, але вона дала підписку про нерозголошення, тому говорити про справу не може.

"Я не знаю, чому виникла це справа і чому вона виникла зараз, бо доступу до інформації у мене не було ніякого", - повідомила Уласик.

Дівчині повернули всю конфісковану техніку, крім телефону і ноутбуку.

Скріншот (facebook.com/yzisser)

Скріншот (facebook.com/yzisser)

Нагадаємо, 7 серпня відпустили керівника відділу "Суспільство" порталу Tut.by Уляну Бобоед.

Сьогодні, 9 серпня, у Білорусі затримали головного редактора інформаційної компанії "БелаПАН" Ірину Левшину. У Слідчому комітеті (СК) зазначили, що журналістку затримали "у кримінальній справі про несанкціонований доступ до комп'ютерної інформації державного інформагентства "БелТА".