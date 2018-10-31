Задержание вооруженных людей в Киеве: открыто уголовное производство

Фото: место происшествия (www.npu.gov.ua)

Сегодня сотрудники полиции задержали группу молодых людей, у которых обнаружили дубинки, балаклавы и газовые баллончики

Правоохранителями по факту задержания в правительственном квартале Киева вооруженных людей открыто уголовное производство. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Киева.

"Всего в Печерское управление столичной полиции доставили 52 человека. Правоохранители установили их анкетные данные и отобрали объяснения. Учитывая, что среди доставленных есть несовершеннолетние лица, работники полиции ждут приезда их родителей в здание территориального управления полиции. Следственным отделом Печерского управления полиции начато уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении полиции.

Напомним, сегодня в Киеве сотрудники полиции задержали группу молодых людей, у которых обнаружили дубинки, балаклавы и газовые баллончики. В частности, во время охраны общественного порядка в правительственном квартале Киева, где проходят мероприятия с массовым участием граждан, правоохранители заметили подозрительных лиц, которые находились возле микроавтобусов во дворах дома на улице Шелковичной.

"Полицейские провели у них поверхностный осмотр и обнаружили запрещенные предметы: дубинки, балаклавы, газовые баллончики и тому подобное. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа Печерского управления полиции для документирования происшествия и изъятия запрещенных вещей", - сообщали в полиции.