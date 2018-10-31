ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Выборы Президента 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы

Задержание вооруженных людей в Киеве: открыто уголовное производство

Новости » Общество    31.10.2018 - 21:00
Фото: место происшествия (www.npu.gov.ua)
Фото: место происшествия (www.npu.gov.ua)

Сегодня сотрудники полиции задержали группу молодых людей, у которых обнаружили дубинки, балаклавы и газовые баллончики

Правоохранителями по факту задержания в правительственном квартале Киева вооруженных людей открыто уголовное производство. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Киева.

"Всего в Печерское управление столичной полиции доставили 52 человека. Правоохранители установили их анкетные данные и отобрали объяснения. Учитывая, что среди доставленных есть несовершеннолетние лица, работники полиции ждут приезда их родителей в здание территориального управления полиции. Следственным отделом Печерского управления полиции начато уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении полиции.

Напомним, сегодня в Киеве сотрудники полиции задержали группу молодых людей, у которых обнаружили дубинки, балаклавы и газовые баллончики. В частности, во время охраны общественного порядка в правительственном квартале Киева, где проходят мероприятия с массовым участием граждан, правоохранители заметили подозрительных лиц, которые находились возле микроавтобусов во дворах дома на улице Шелковичной.

"Полицейские провели у них поверхностный осмотр и обнаружили запрещенные предметы: дубинки, балаклавы, газовые баллончики и тому подобное. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа Печерского управления полиции для документирования происшествия и изъятия запрещенных вещей", - сообщали в полиции.

 

В Киеве образовались пробки на дорогах В Киеве завтра из-за визита Меркель возможны ограничения движения транспорта
Новости Украины Киев
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь