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Затримання озброєних людей у Києві: відкрито кримінальне провадження

Новини » Суспільство    31.10.2018 - 21:00
Фото: місце події (www.npu.gov.ua)
Фото: місце події (www.npu.gov.ua)

Сьогодні співробітники поліції затримали групу молодих людей, у яких виявили кийки, балаклави та газові балончики

Правоохоронцями за фактом затримання в урядовому кварталі Києва озброєних людей відкрито кримінальне провадження. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Києва.

"Всього в Печерське управління столичної поліції доставили 52 людини. Правоохоронці встановили їх анкетні дані та відібрали пояснення. Враховуючи, що серед доставлених є неповнолітні особи, працівники поліції чекають приїзду їх батьків в будівлю територіального управління поліції. Слідчим відділом Печерського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України", - йдеться в повідомленні поліції.

Нагадаємо, сьогодні у Києві співробітники поліції затримали групу молодих людей, у яких виявили кийки, балаклави та газові балончики. Зокрема, під час охорони громадського порядку в урядовому кварталі Києва, де проходять заходи з масовою участю громадян, правоохоронці помітили підозрілих осіб, які перебували біля мікроавтобусів у дворах будинку на вулиці Шовковичній.

"Поліцейські провели у них поверхневий огляд та виявили заборонені предмети: кийки, балаклави, газові балончики тощо. На місце події прибула слідчо-оперативна група Печерського управління поліції для документування події і вилучення заборонених речей", - говорилося в повідомленні.

 

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