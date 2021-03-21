ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Затримання прихильника Стерненка під ОП: біля відділення поліції відбулися сутички

Новость на русском → Київ, Неділя 21 березня 2021 03:48
Затримання прихильника Стерненка під ОП: біля відділення поліції відбулися сутички Фото: поліція (Hromadske)
Автор: Артур Родивилов

Між правоохоронцями та прихильниками Сергія Стерненка сталися сутички біля Печерського відділення поліції в Києві. У цьому відділенні знаходиться затриманий на акції під Офісом президента Влад Сорда.

Про це повідомляє "Громадське".

Наголошується, що під відділенням виникли зіткнення, після чого до поліції прибуло підкріплення, правоохоронці застосували сльозогінний газ. Є травмовані.

Повідомляється, що ті, хто прийшов підтримати Сорда, хотіли перешкодити поліції вивезти його в ІТТ під Києвом. Однак, близько години ночі поліція вивезла його з дільниці і повезла в ІТТ.

Влад Сорд - письменник, ветеран з позивним "Змій" воював на сході України близько 5 років. Служив у "Правому секторі" і ОУН, демобілізувався з 93 ОМБр.

Раніше у поліції повідомили, що під час мітингу затримали уродженця Вінницької області, 1995 року народження. У поліції його назвали "одним з найагресивніших учасників" акції.

Нагадаємо, 20 березня під Офісом президента проходила акція на підтримку Стерненка. Під час неї демонстранти палили фаєри, а також підпалили табличку з написом "Офіс президента".

Раніше повідомлялося, що суд Одеси розглянув клопотання адвокатів активіста Сергія Стерненка щодо його звільнення з СІЗО. Суд відмовився звільнити активіста з-під варти.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Надзвичайні події протест столкновение
NEWS
На півночі Мексики лісові пожежі. Вогонь охопив понад 7 тисяч гектарів
На півночі Мексики лісові пожежі. Вогонь охопив понад 7 тисяч гектарів
DAILY
Взяли паузу: чому у світі припиняють вакцинацію AstraZeneca і як бути Україні
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Взяли паузу: чому у світі припиняють вакцинацію AstraZeneca і як бути Україні