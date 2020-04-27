Задержание Слончака: замглавы КГГА грозит 5 лет тюрьмы

Глава Национальной полиции Игорь Клименко прокомментировал задержание заместителя главы Киевской городской государственной администрации Владимира Слончака. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

Клименко отметил, что статус и должность не поможет нарушителям закона избежать ответственности.

"Каждый, кто не выполняет законных требований полицейских, независимо от статуса и должности, будет отвечать перед законом. Угроза или насилие относительно работников правоохранительного органа во время выполнения служебных обязанностей, вмешательство в их работу и невыполнение законных требований полицейских - это уголовно наказуемые деяния! При этом все равны перед законом! Спасибо полицейским за службу", - заявил глава Нацполиции.

Он также сообщил, что после задержания Слончака доставили в изолятор временного содержания. Клименко добавил, что санкция статьи, по которой против чиновника КГГА открыли уголовное дело, предусматривает лишение свободы на срок до 5 лет.

Относительно еще одного участника события, депутата Киевского городского совета Людмилы Костенко, полицейские составили админпротокол об управлении транспортным средством в состоянии опьянения.

Напомним, сегодня ночью полиция остановила Mercedes, который двигался без включенных фар. За рулем автомобиля находилась Людмила Костенко, на месте пассажира находился заместитель главы КГГА Владимир Слончак. Во время общения с полицией последний начал вести себя агрессивно и ударил сотрудника полиции. Слончака задержали, депутата отпустили, машину отправили на штрафплощадку.

Глава КГГА Виталий Кличко уже прокомментировал задержание Слончака. По его словам, он "уже принял решение" в отношении своего заместителя, вероятно, имея в виду увольнение чиновника.