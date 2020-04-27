Затримання Слончака: заступнику голови КМДА загрожує 5 років в’язниці

Фото: Ігор Клименко (РБК-Україна)

Слончака доставили в ізолятор тимчасового тримання

Голова Національної поліції Ігор Клименко прокоментував затримання заступника голови Київської міської державної адміністрації Володимира Слончака. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Нацполіції.

Клименко наголосив, що статус і посада не допоможе порушникам уникнути відповідальності за порушення закону.

"Кожен, хто не виконує законних вимог поліцейських, незалежно від статусу і посади, буде відповідати перед законом. Погроза або насильство щодо працівників правоохоронного органу під час виконання службових обов’язків, втручання у їх роботу та невиконання законних вимог поліцейських - це кримінально карані діяння! При цьому усі - рівні перед законом! Дякую поліцейським за службу", - заявив голова Нацполіції.

Він також повідомив, що після затримання Слончака доставили в ізолятор тимчасового тримання. Клименко додав, що санкція статті, за якою проти чиновника КМДА відкрили кримінальне провадження, передбачає позбавлення волі на строк до 5 років.

Щодо ще одного учасника події, депутата Київської міської ради Людмили Костенко, поліцейські склали адмінпротокол про керування транспортним засобом у стані сп’яніння.

Нагадаємо, сьогодні вночі поліція зупинила Mercedes, який рухався без ввімкнених фар. За кермом автомобіля знаходилася Людмила Костенко, на місці пасажира перебував заступник голови КМДА Володимир Слончак. Під час спілкування з поліцією останній почав агресивно поводитись та вдарив працівника поліції. Слончака затримали, депутатку відпустили, автівку відправили на штрафмайданчик.

Голова КМДА Віталій Кличко вже прокоментував затримання Слончака. За його словами, він "уже ухвалив рішення" щодо свого заступника, ймовірно, маючи на увазі звільнення чиновника.