Задержание оккупанта в Чехии: Украина будет просить о выдаче россиянина

Офис Генерального прокурора будет подавать запрос на выдачу задержанного в Чехии россиянина. Мужчина участвовал в оккупации Крыма .

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса генерального прокурора.

"12 сентября 2021 года Офису генерального прокурора стало известно о задержании в Чешской Республике гражданина РФ по запросу Украины. Сегодня Офис генерального прокурора подтвердил актуальность запроса о выдаче и силу процессуальных решений в уголовном производстве", - пишет пресс-служба.

Отмечается, что в августе 2020 года Офис генерального прокурора уже направлял запрос в Министерство Юстиции Чехии о выдаче оккупанта.

Добавим, что задержанный Александр Франчетти организовал группировку "Северный ветер" за несколько дней до оккупации Крыма.