Задержание оккупанта в Чехии: Украина будет просить о выдаче россиянина
Офис Генерального прокурора будет подавать запрос на выдачу задержанного в Чехии россиянина. Мужчина участвовал в оккупации Крыма.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса генерального прокурора.
"12 сентября 2021 года Офису генерального прокурора стало известно о задержании в Чешской Республике гражданина РФ по запросу Украины. Сегодня Офис генерального прокурора подтвердил актуальность запроса о выдаче и силу процессуальных решений в уголовном производстве", - пишет пресс-служба.
Отмечается, что в августе 2020 года Офис генерального прокурора уже направлял запрос в Министерство Юстиции Чехии о выдаче оккупанта.
Добавим, что задержанный Александр Франчетти организовал группировку "Северный ветер" за несколько дней до оккупации Крыма.
Напомним, что РБК-Украина сообщало о том, что в Праге, по запросу Украины, задержали россиянина, который участвовавал в оккупации Крыма.