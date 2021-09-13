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Затримання окупанта в Чехії: Україна запитуватиме про видачу росіянина

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Київ, Понеділок 13 вересня 2021 16:41
Затримання окупанта в Чехії: Україна запитуватиме про видачу росіянина Фото: Україна подаватиме запит на видачу росіянина, якого затримали в Чехії (Віталій Носач, РБК-Україна) )
Автор: Сергій Пишкін

Офіс Генерального прокурора подаватиме запит на видачу затриманого в Чехії росіянина. Чоловік брав участь в окупації Криму.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Офісу генерального прокурора.

"12 вересня 2021 року Офісу генерального прокурора стало відомо про затримання в Чеській Республіці громадянина РФ за запитом України. Сьогодні Офіс генерального прокурора підтвердив актуальність запиту про видачу та чинність процесуальних рішень у кримінальному провадженні", - пише пресслужба.

Зазначається, що в серпні 2020 року Офіс генерального прокурора вже направляв запит до Міністерства Юстиції Чехії щодо видачі окупанта.

Додамо, що затриманий Олександр Франчетті організував угрупування "Північний вітер" за декілька днів до окупації Криму.

Нагадаємо, що РБК-Україна повідомляло про те, що в Празі, по запиту України, затримали росіянина, який брав участь в окупації Криму.

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