Затримання окупанта в Чехії: Україна запитуватиме про видачу росіянина

Офіс Генерального прокурора подаватиме запит на видачу затриманого в Чехії росіянина. Чоловік брав участь в окупації Криму .

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Офісу генерального прокурора.

"12 вересня 2021 року Офісу генерального прокурора стало відомо про затримання в Чеській Республіці громадянина РФ за запитом України. Сьогодні Офіс генерального прокурора підтвердив актуальність запиту про видачу та чинність процесуальних рішень у кримінальному провадженні", - пише пресслужба.

Зазначається, що в серпні 2020 року Офіс генерального прокурора вже направляв запит до Міністерства Юстиції Чехії щодо видачі окупанта.

Додамо, що затриманий Олександр Франчетті організував угрупування "Північний вітер" за декілька днів до окупації Криму.