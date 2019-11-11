Задержание Мазура: омбудсмен заявила о злоупотреблении РФ уставом Интерпола

Задержание украинского активиста Игоря Мазура в Польше произошло при злоупотреблении Российской Федерацией устава Интерпола. Об этом заявила украинский омбудсмен Людмила Денисова в Facebook.

Как сообщила Денисова, она обратилась к уполномоченному по гражданским правам Польши Адаму Боднару с просьбой дать правовую оценку неправомерным действиям относительно политически мотивированного задержания украинского гражданина и принять соответствующие меры для его защиты.

"Задержание Игоря Мазура произошло не на основании установления красной карточки, как это делается обычно в практике сотрудничества с Интерполом, а путем предъявления циркулярного сообщения, распространение которого было ограничено определенными странами, что свидетельствует о злоупотреблении Россией уставом Интерпола и неправомерное использование организации как инструмента гибридной войны для политически мотивированных преследований украинцев", - написала Денисова.

Также омбудсмен отметила, что министр юстиции Денис Малюська лично отрабатывает механизм защиты, чтобы не допустить экстрадиции нашего соотечественника в РФ.

Напомним, Игоря Мазура задержали в Польше на границе "Дорогуск" 9 ноября. Задержание было проведено по запросу Российской Федерации.

Как сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, Мазура обвиняет в участии в боевых действиях на территории Чечни в 1994-2000 годах.