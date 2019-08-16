Задержание Грымчака - первый шаг к доходам семьи Луценко, - журналист

Задержание Юрия Грымчака, который является заместителем министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц, свидетельствует, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) "начало заниматься схемами, которые позволили семье генпрокурора Юрия Луценко построить свою бизнес-империю". Об этом в своем блоге на "Цензор.НЕТ" написал журналист Сергей Иванов.

"Дерзость, с которой государственные деятели Луценки строили свою бизнес-империю, впечатляет. Группа предприятий семьи генпрокурора на сегодня насчитывает почти два десятка компаний, которые работают по нескольким направлениям. Самое главное - лесозаготовительными предприятиями. Это направление семейного бизнеса возникло именно в период работы Юрия Луценко в ГПУ. Секрет прибыльности данного бизнеса заключается в том, что ценные пиломатериалы вывозятся из Украины под видом дров. То есть эшелоны дров из Украины, попадая в Венгрию, Румынию или Австрию, оказываются ценными породами древесины, из которых производят элитную мебель. И, конечно, правоохранители не очень хотят лезть в гешефты генпрокурора. При таких условиях доходность бизнеса становится просто фантастической. Большая доля лесного бизнеса оформлена на сына генпрокурора - Александра Луценко", - утверждает Иванов.

Журналист обнародовал перечень предприятий, которые, по его словам, принадлежат сыну генпрокурора и занимаются оптовой торговлей и экспортом древесины.

"Например, ООО "ВЕАР" - лесоперерабатывающее предприятие в родной Луценко Ровенской области, которое экспортирует продукцию в Словакию и Турцию. В Белой Церкви работает еще одно предприятие сына Луценко - ООО "ГРАНДВУД ГРУПП". Киевское ООО "НИР ТУН", где владельцем является Луценко-младший, занимается лесозаготовкой и оптовой торговлей лесоматериалами. Руководителем компаний, которые поставляют лесоматериалы в Корею, Германию, Сербию, Израиль, является некий Виталий Морозюк, это такой себе луценковский Курченко. В прошлом он руководил семейным салоном красоты, а также ООО "Украинский центр персональной связи", которое фигурировало в коррупционном скандале по поводу поставки услуг мобильной связи по завышенным ценам в бытность Луценко главой МВД", - сообщает Иванов.

Информацию об объемах экспорта и суммы уплаченных налогов, отмечает журналист, правоохранители уже собрали.

"Мои источники в правоохранительных органах утверждают, что, несмотря на высокую "крышу", вся необходимая информация по бизнесу Александра Луценко уже аккумулирована и ждет отставки его высокопоставленного папы. К которому, как говорят, также есть куча вопросов, например, удивление по поводу странного упадка экономических дел ГПУ, по игорному бизнесу, по тому же Грымчаку и другим моментам. Надеюсь, Юрий Витальевич, не выбросил и не потерял свою чашку с СИЗО, которой он так любил хвастаться перед журналистами. Что-то мне подсказывает, что она еще может ему понадобиться", - пишет Иванов.

Как сообщается, Грымчака и его помощника задержали за вымогательство взятки 1,1 млн долларов за "содействие в решении вопросов". Правоохранители сообщили, что Грымчак и его помощники "требовали деньги за влияние на решения судов и чиновников Минкультуры для принятия заказных решений". Грымчаку и его помощнику объявлены подозрения.